Anima Holding festeggia l'upgrade di Mediobanca

Anima Holding

principale asset manager indipendente in Italia

FTSE Italia All-Share

Anima Holding

(Teleborsa) - Modesto guadagno per, che avanza dello 0,66% a fronte della generalizzata debolezza dell'intero listino, colpito dallo stacco del dividendo di alcune big.A fare da assist contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Mediobanca che hanno ritoccato all'insù il giudizio fissandolo a "outperform" (farà meglio del mercato) e il target price a 7 euro che si confronta con i 6,08 euro delle attuali quotazioni.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 6,14 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 6,045. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 6,235.