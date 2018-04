Antitrust, multa a Fastweb per pubblicità ingannevole

(Teleborsa) - L'con unaper"Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (sito web, below the line spot televisivi e affissionali), Fastweb, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare l’utilizzo integrale ed esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, haspiega l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una nota."In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole,, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo “fibra”,. A ciò si aggiunga chepresenti nelle campagne pubblicitarie sulla fibra di Fastwebin promozione gratuita per un periodo limitato e, poi, a pagamento. L’assenza di un’informazione chiara su tali profili impedisce al consumatore, pertanto, di prendere una decisione consapevole sull’acquisto dell’offerta in fibra".Secondo l'Authority "la condotta ingannevole e omissiva risulta particolarmente rilevante in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali".