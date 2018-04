AS Roma, Qatar Airways nuovo sponsor di maglia fino al 2021

AS Roma

(Teleborsa) - Nuova storica partnership traL’accordo, il più grande mai siglato dalla società e uno dei più importanti raggiunti da un club italiano, vedrà la compagnia aerea diventare lo sponsor di maglia ufficiale del club giallorosso fino al termine della stagione 2020-21.Qatar Airways diventa così il Main Global Partner dell'AS Roma e sarà il settimo sponsor di maglia ufficiale nei 90 anni di storia del Club.La nuova partnership permetterà a Qatar Airwyas di mettersi in contatto con i milioni di tifosi giallorossi in tutto il mondo e aiuterà l'AS Roma a raggiungere un gran numero di potenziali fan all'estero.“Siamo lieti di annunciare questa storica partnership tra AS Roma e Qatar Airways, due grandi brand con ambizioni di portata globale”, ha dichiarato il presidente giallorosso. “L’annuncio di oggi è il risultato di un confronto proseguito con Qatar Airways per oltre otto mesi dietro le quinte, grazie a un lavoro guidato dal nostro team commerciale di Londra con il costante supporto di quello di Roma, e arriva in un periodo significativo per la storia del Club, dentro e fuori dal campo. Con l’inizio dei lavori per il nuovo stadio, previsti entro la fine di quest’anno, e il raggiungimento delle semifinali di Champions League per la prima volta dopo 34 anni, i nostri tifosi stanno vivendo un momento particolarmente emozionante.”.