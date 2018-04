Beni Stabili, Exane alza il target price

Beni Stabili

FTSE Italia All-Share

società immobiliare

Beni Stabili

(Teleborsa) - Si muove in avanti, con un +0,33% dopo che gli analisti di Exane hanno alzato il prezzo obiettivo portandolo a 0,77 euro. Confermato il giudizio a "neutral". Matrimonio francese per la società con Foncière des Régions, azionista di maggioranza al 52,4%, che ha presentato una proposta di fusione a Beni Stabili.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,767 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,7505. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,7835.