Borse europee frazionalmente positive in chiusura

(Teleborsa) -. Segno più anche per Piazza Affari alle prese con la stagione delle. Tra le big che hanno staccato oggi il dividendo:Lieve calo dell', che scende a quota 1,222. Perde terreno l', che scambia a 1.323,4 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,90%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 67,88 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota 116 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,79%. Il capo dello Stato,, ha convocato il presidente della Camera,, per un incarico bis, allo scopo di trovare un' intesa di Governo tra M5S e PD bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%, sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,42%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,39%., proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso.Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,74 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,57 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 279.363, rispetto ai 286.519 precedenti.Tra i 226 titoli trattati, 78 hanno chiuso in ribasso, mentre 134 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso. Stabili i restanti 14 titoli.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+1,46%),(+1,19%) e(+1,17%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-1,02%) e(-0,52%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 2,11%. Su di giri(+2,02%). Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,88%.avanza dell'1,67%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -2,17%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%. Scivola(-0,71%) dopo che il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso del CdA e di Vivendi : per il rinnovo del Board si va al 4 maggio Al Top tra le azioni italiane a(+4,92%),(+3,92%),(+3,48%) e(+2,62%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -3,07%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,68%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,38%. Affonda, con un ribasso del 2,18%.