Effetto cedola a Milano

(Teleborsa) -con la piazza di Milano alle prese con la stagione delle cedole. Tra le big, staccano oggi il dividendo:L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46% mentre gli investitori guardano all'appuntamento clou della settimana con la BCE. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,48%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,50%.Lomigliora, toccando i 115 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,77%. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha convocato oggi pomeriggio il presidente della Camera, Roberto Fico , per un incarico bis, allo scopo di superare gli ostacoli sulla strada che porta al nuovo esecutivo.ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Trascurate anche, con ilche si attesta a 23.839 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,01%),(+0,95%) e(+0,72%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,10%),(-0,81%) e(-0,63%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,33%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,31%.Passa in positivo(+0,46%) dopo che il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di TIM e Vivendi , principale azionista del gruppo di TLC. Di conseguenza, l'aggiornamento dell'ordine del giorno dell'assemblea di domani, 24 Aprile, è stato sospeso e non verrà quindi votata la revoca dei consiglieri francesi. Per il rinnovo del CdA si va al 4 maggio.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,65%),(+1,72%),(+1,65%) e(+1,64%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,95%.