EI Towers, assemblea nomina nuovo CdA

EI Towers

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti diha approvato il bilancio di esercizio 2017 così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2018 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato la distribuzione di undi Euro 2,05 per azione al lordo delle ritenute di legge. Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 23 maggio 2018 con stacco cedola il 21 maggio 2018 (cedola n. 5) e record date il 22 maggio 2018.L’Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina, per scadenza del mandato, del, stabilendo la durata dello stesso in tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e confermando in 9 il numero dei componenti, dei quali 7 indipendenti.A seguito della votazione, avvenuta tramite voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Alberto Giussani, Guido Barbieri, Anna Girello, Piercarlo Invernizzi, Michele Pirotta, Paola Casali, Rosa Maria Lo Verso e Stefano Ferraro - eletti dalla listapresentata dall’azionista di maggioranza Elettronica Industriale S.p.A. (Lista N. 2) e votata dal 50,30% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, e Francesco Sironi eletto dalla lista di minoranza presentata da azionisti rappresentanti complessivamente una quota pari al 2,256% del capitale sociale di EI Towers S.p.A. (Lista N. 1) e votata dal 49,46% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.