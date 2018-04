Il collasso di Toys R Us limita i ricavi di Hasbro

Hasbro

(Teleborsa) - I problemi di Toys R Us mettono le ganasce al bilancio di, che comunque si dice ottimista per il futuro.Il produttore statunitense di giochi ha chiuso ilcon una, o 90 cent ad azione, a fronte dell'utile di 68,6 milioni (54 cent ad azione) messo a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente.L'e si confronta con i 33 cent del consensus.sonoa 716,3 milioni, ben al di sotto degli 821,2 milioni attesi dagli analisti. Hasbro ha ribadito che. Come noto il retailer, uno dei maggiori clienti di Hasbro, ha avviato la procedura di bancarotta a settembre annunciando la chiusura di diverse divisioni e la liquidazione dei negozi americani Da rilevare, inoltre, che il trimestre gennaio-marzo è tradizionalmente debole per i venditori di giochi, che assortiscono i punti vendita.Il: la Chief Financial Officerha dichiarato che dopo un 2018 "impegnativo" la società "tornerà a crescere nel 2019 e oltre".L'ottimismo della top manager ha salvato in extremis i titoli Hasbro: dopo un avvio da brivido si sono infatti portati in territorio positivo e ora guadagnano poco meno di 1 punto percentuale a Wall Street.