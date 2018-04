Wall Street in timido rialzo. In focus le trimestrali

Alphabet

(Teleborsa) - Partenza in lieve rialzo per Wall Street., dalla quale gli investitori si attendono ottimi risultati grazie anche agli sgravi fiscali legati alla riforma votata dal Congresso USA a fine anno Secondo quanto calcolato da Thomson Reuters I/B/E/S, l'ultimo trimestre potrebbe essere ricordato come il più "robusto" degli ultimi sette anni con una. Questa settimana alzeranno il velo sul bilancio diversi colossi tecnologici quali(la parent company di Google, che riporterà oggi a mercati chiusi),Occhi puntati anche sui, che si sono portati- i- in scia alle sempre maggiori attese per un rialzo dell'inflazione. Cresce infatti il numero degli analisti secondo i quali, come preannunciato, proprio in scia ad un surriscaldamento dei prezzi.Di un certo aiuto al sentiment anche l'dopo che il leader Kim Jong Un ha dichiarato che Pyongyang potrebbe abbandonare la corsa agli armamenti nucleari.Sulle prime battute ilsale dello 0,28% a 24.530,23 punti; l'dello 0,19%, il(+0,34%); guadagni frazionali anche per l'(+0,23%).Tra i(+2,46%),(+1,31%),(+0,76%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che lascia sul parterre lo 0,52%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,26%),(+1,82%),(+1,37%) e(+1,14%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede il 3,35% dopo il bilancio a luci e ombre.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.