Banca Profilo, controllata svizzera BPdG acquista Dynagest

Banca Profilo

(Teleborsa) - Banque Profil de Gestion (BpdG), controllata svizzera di, ha siglato unSA per l’acquisizione della totalità del capitale (eccezion fatta per le azioni proprie detenute dalla società) della società operante nel campo della gestione di patrimoni istituzionali e controllante di Dynamic Asset Management SA, management company di diritto lussemburghese., della Commissione di Sorveglianza dei Servizi Finanziari del Lussemburgo e alle comunicazioni previste alla Banca d’Italia.con la firma di un contratto di vendita delle azioni (share purchase agreement), i cui termini essenziali sono già inclusi nell’accordo firmato.Questa operazione - spiega la banca - "rientra nel contesto del piano industriale del Gruppo Banca Profilo 2017-2019 con l’obiettivo di aumentare le masse in gestione". L’operazione consentirà a BPdG di incrementare le masse in gestione sino a circa 3 miliardi di Franchi svizzeri, dagli 0,9 miliardi del 31 dicembre 2017.