Borse asiatiche chiudono in rialzo

(Teleborsa) -per le principali borse asiatiche. In luce leche dopo settimane sotto tono registrano performance brillanti, spinte dall'annuncio del governo di Pechino di nuove riforme economiche.L'indicedella borsa di Tokyo ha riportato un aumento dello 0,86% a 22,278,12 punti, mentre il paniereha guadagnato lo 0,97% a 1,767 punti.Segno più per le borse cinesi conche vola segnando un +1,80%, mentreporta a casa il +1,91%. Il governo ha promessoprudenti e nuovi interventi volti ad aprire l'Bene anche(+0,99).Tra le altre piazze asiatiche maleche ha limato lo 0,33%, mentreporta a casa un decremento dell'1,10%.In frazionale ribasso(-0,52%) e(-1,19%).Segno più per(+0,38%),(+0,61%),(+0,10%) e(+0,68%).Sul, dal Giappone positivo il leading indicator, mentre sono risultati in linea con le attese i prezzi dei servizi.