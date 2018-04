Fiducia consumatori in calo per l'incertezza e lo stallo politico

(Teleborsa) - "Il peggioramento del clima di fiducia rilevato ad aprile , sia sul versante delle famiglie sia delle imprese, è sintomatico del clima d'incertezza che caratterizza l'attuale fase congiunturale; da alcuni mesi, infatti, produzione e occupazione sono in rallentamento". Questo il commento dell'Ufficio Studi Confcommercio ai dati diffusi oggi 24 aprile dall'"In particolare - spiega la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo -. Questa tendenza coinvolge, non solo gli operatori della distribuzione tradizionale, ma anche quelli delle grandi superfici".L'Ufficio economico di Confesercenti punta i riflettori sullo " stallo politico per la formazione del nuovo Governo. Questo non aiuta a risolvere l’incertezza di fondo di imprese e famiglie, anche se il peggioramento del clima è dovuto, in primo luogo, ad una. E che dà segni di rallentamento, dall'industria al turismo, che dopo un 2017 da record adesso registra risultati sempre positivi, ma decisamente meno brillanti. E la ripresa è ancora più debole nel commercio, come segnalano il crollo della fiducia per le imprese di settore e la diminuzione delle vendite registrata nella prima parte dell'anno.. La nostra economia continua infatti a soffrire di diversi elementi di debolezza: competitività, pressione fiscale, politiche comunitarie ancora troppo orientate in senso restrittivo", conclude Confesercenti.