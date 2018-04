Lavoro: 1,4 milioni di contratti entro giugno

(Teleborsa) -. Di questi, il 34% è destinato ai giovani. E’ quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con l'), sulla base delle entrate previste dalle imprese con dipendenti dell'industria e dei servizi tra aprile e giugno 2018., per complessivi 143mila contratti. Ma proprio sulla forza lavoro giovane si concentra la, pari al 30% dei rapporti offerti agli under 30 contro il 21% medio, calcolato sul totale delle entrate di aprile.I settori che invece riservano più opportunità per i giovani sono:. A livello territoriale, Reggio Emilia, Brindisi e Teramo presentano le più elevate quote di richieste di under 30.Considerando le entrate complessive di aprile,(41,6%), tra cui soprattutto gli specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali; gli artigiani e operai specializzati (31,5%);le professioni tecniche (30,5%), primi tra tutti i tecnici informatici.