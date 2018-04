Snam, Alverà: puntiamo a leadership nel settore gas

(Teleborsa) - "Vogliamo essere l'azienda leader nel settore del gas" e "guidare la transizione energetica che vede nel gas naturale quale fonte sicura, flessibile e sostenibile, pilastro fondamentale di una strategia di decarbonizzazione di lungo periodo". Lo ha dichiarato l', nel corso dell'assemblea degli azionisti, chiamata ad approvare il bilancio 2017.E' presente, in proprio o per delega, il 67,29% del capitale.Nel 2017 - ha spiegato l'AD - "abbiamo raggiunto risultati molto positivi e superiori alle aspettative". Guardando al futuro, "che si annuncia ricco di sfide confermiamo nell'arco di piano investimenti per circa 5,2 miliardi di euro in infrastrutture in Italia".