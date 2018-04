Wall Street scommette sulle "big"

Caterpillar

(Teleborsa) -, che abbandona i tentennamenti di inizio ottava grazie alledei due colossi industrialiDi un certo aiuto anche il, che ieri si sono portati ai massimi da gennaio 2014 in scia ai timori per una politica monetaria più aggressiva del previsto da parte della Federal Reserve.Dal fronte macroeconomico l'indice S&P Case Shiller è salito come da attese mentre quello FHFA , che pure misura i prezzi delle abitazioni, è aumentato oltre le stime degli analisti. Il dato clou è comunque il PIL in agenda venerdì.A pochi minuti dall'opening bell ilguadagna lo 0,30% così come l'. Segno più anche per il(+0,45%), come l'S&P 100 (0,4%).Tra i(+3,34%),(+2,79%),(+2,58%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che lascia sul parterre il 5,62% a causa dell'allarme ricavi annunciato oggi.Tra idel Nasdaq 100,(+11,98%),(+3,34%),(+3,07%) e(+2,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che arretra del 4,11%.