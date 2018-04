Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -come preannunciato dall'andamento negativo evidenziato dai futures statunitensiquando gli indici S&P 500 e Dow hanno accusato il peggiore calo da inizio aprile.L'agenda macroeconomica odierna prevede solo i dati sullenegli Stati Uniti. Mentre entra nel vivo la stagione delle trimestrali con: Twitter, Advanced Micro Devices, AT&T, Boeing, Comcast, eBay, Facebook.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 24.056,07 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.631,35 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,11%); variazioni negative per lo(-1,42%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,60%) e(-0,56%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,69%),(+0,80%) e(+0,63%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,95%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.Al top tra i, si posizionano(+4,12%),(+2,68%),(+1,60%) e(+1,54%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,76%.