Prevalgono le vendite alla piazza di New York

(Teleborsa) -complici le crescenti. Sul sentiment degli investitori regnano anche i timori degli investitori per i, dopo che ieri hanno superato laper la prima volta in quattro anni, alimentando i timori per i costi dei prestiti per le imprese.Nel frattempo entra sempre più nel vivo la stagione delle trimestrali conTra gli indici statunitensi, ilscambia con un calo dello 0,20%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.628,68 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,07%); negativo lo(-1,42%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Il settore, con il suo -0,65%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,60%),(+1,33%),(+0,94%) e(+0,87%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,42%.Sensibili perdite per, in calo del 2,11%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,74%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,71%.Tra i(+4,35%),(+2,83%),(+2,65%) e(+2,34%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,91%.In apnea, che arretra del 4,16%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,34%.