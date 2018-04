Wall Street chiude in lieve rialzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,25%, mentre, al contrario, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.639,4 punti. Senza direzione il(+0,08%), come l'S&P 100 (0,1%).(+0,81%),(+0,81%) e(+0,54%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+4,16%),(+1,68%),(+1,47%) e(+0,93%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,65%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,38%.Al top tra i, si posizionano(+4,65%),(+2,85%),(+2,78%) e(+2,73%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,39%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,74%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,39%.In caduta libera, che affonda del 3,25%.