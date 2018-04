A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

Expedia

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,99%. Performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dell'1,04% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Ottima la prestazione del(+2,08%), come l'S&P 100 (1,2%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,27%),(+1,59%) e(+1,50%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,23%) e(-0,42%).Tra i(+4,85%),(+4,72%),(+3,25%) e(+2,49%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,29%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,12%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,93%.(+14,50%),(+13,06%),(+9,06%) e(+5,81%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,36%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%. In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,73%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,11%.