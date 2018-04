Alitalia, in arrivo la proroga di vendita e prestito ponte

(Teleborsa) - Una proroga del prestito ponte e dei termini per la vendita di Alitalia. E' quanto atteso dal, alle ore 11.00.Tra i punti all'ordine del giorno le "misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia", si legge in una nota del Governo.Lo scorso 11 aprile i Commissari Straordinari dell'ex compagnia di bandiera hanno incontrato il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda per fare il punto sulle tre offerte ricevute. Tra queste, recita un comunicato, una in particolare "contiene dei passi avanti concreti in termini di rotte e di personale".Dal momento che in quell'occasione è stato stato deciso di proseguire ed approfondire il negoziato con tutti gli offerenti, il Governo ha deciso di emanare unfornito dallo Stato ad Alitalia.Intanto, durante un intervento a Radio Capital, ha spiegato che gli acquirenti "aspettano di capire, vogliono vedere il nuovo Governo".