Borse europee positive. La BCE non tocca i tassi

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni, dopo che la BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse e, il piano di Quantitative Easing fino a settembre, con la porta aperta a nuove proroghe L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,47%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,62%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%.Aumenta di poco lo, che si porta a 116 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,75%.composta, che cresce di un modesto +0,63%. Tonica+0,62% seguita da, che segna un forte rialzo dello 0,74%., con ilin aumento dell'1%.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,7 miliardi di euro, dai 2,68 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 1,31 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,93 miliardi.225 sono le azioni scambiate: tra queste, 83 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 119 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 23 azioni del listino milanese.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,95%),(+1,35%) e(+1,34%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 2,44%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 2,13%.Svettache segna un importante progresso del 2,03% grazie al trimestre record Vola, con una marcata risalita del 2,02%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,59%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,57%.di Milano,(+2,42%),(+2,33%),(+2,20%) e(+2,15%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,18%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,26%.In caduta libera, che affonda del 2,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,16 punti percentuali.