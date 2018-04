Cambridge Analitica non ferma Facebook: utili e ricavi sopra le stime

Facebook

(Teleborsa) - Lo scandalo Cambridge Analitica e la conseguente campagna anti-non sembrano aver minato la voglia di social degli utenti.Ieri sera a Wall Street chiusa il colosso americano ha alzato il velo sul bilancio del primo trimestre rivelandoe, soprattutto,, ricevendo immediatamente il placet degli investitori.Nel dettaglio, il periodo si è chiuso con un, in crescita rispetto ai 3 miliardi, o 1,04 dollari ad azione, dello stesso periodo dell'anno precedente eche erano per 4,01 miliardi., saliti da 8 a 11,9 miliardi di dollari.Nel primo trimestre la piattaforma ha, in linea con le attese. Glisono ora pari a 1,45 miliardi, quelli2,2 miliardi. Anche in questo caso i numeri rispettano il consensus., che nel precedente trimestre avevano affossato il titolo in Borsa , sono aumentati del 39% a 6,5 miliardi risultando peròMolto ottimista il fondatore e Chief Executive Officer: "Nonostante alcune sfide importanti il 2018 è partito bene. Nei prossimi tre anni continueremo a lavorare per rendere Facebook un servizio che le persone amano ma anche un servizio che fa bene alla gente e alla società" ha dichiarato in conference call.le azioni Facebook hanno guadagnato il 4% nel dopo Borsa USA arrivando a toccare un +7% dopo la conference call.