Consultazioni, Fico: dialogo avviato. Aspettiamo la direzione Pd

(Teleborsa) - Il mandato esplorativo di Roberto Fico per la formazione di un nuovo Governo si conclude in modo positivo. "Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi (26/04/2018)", ha detto il presidente della Camera al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica,, per riferire della seconda tornata di consultazioni ma il concetto fondamentale è che", ha precisato Fico aggiungendo: "penso sia importante ragionevole e responsabile restare sui temi e sui programmi che è quello che chiedono i cittadini". Il Pd e il Movimento 5 Stelle hanno fatto passi avanti per raggiungere un'eventuale intesa di Governo, ma restano comunque delle differenze di vedute. In particolare i Dem hanno apprezzato la decisione del Movimento 5 Stelle di chiudere il confronto con la Lega , ma "al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra noi, è giusto dirlo per serietà e responsabilità" ha spiegato il Segretario reggente del Partito Democratico,Confermata la volontà di rimettere ogni decisione alla direzione nazionale del partito , che sarà convocata per il. "In quella sede decidiamo se e come accedere a confronto", ha spiegato.: "accordo con il Pd o si torna al voto", ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle. "Se si riescono a fare le cose, bene. Altrimenti si torna al voto. Io però chiedo uno sforzo al Pd", ha detto il leader dei pentastellati. "Non so come andrà, ce la metteremo tutta: spero si possa scrivere un contratto all'altezza delle aspettative degli italiani e poi i nostri iscritti valuteranno", ha aggiunto Di Maio lanciando un attacco a Berlusconi sul conflitto d'interesse. "Penso al fatto che Berlusconi usando le sue tv continua a mandare velate minacce a Salvini", ha spiegato.