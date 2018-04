Facebook vola: migliorano i conti più delle attese

Facebook

(Teleborsa) - Su di giri a Wall Street il titolo(+9,39%), dopo i conti in salita che per ora non sembrano aver risentito dello scandalo datagate scoppiato a metà marzo.Il social network più famoso al mondo ha registrato nel 1° trimestre del 2018 una crescita degli utili e di utenti superiore alle attese. In particolare la società guidata daha riportato un, in decisa crescita dagli 1,04 dollari ad azione dello stesso periodo del 2017, e abbondantemente sopra gli 1,35 dollari del consensus.a 11,97 miliardi di dollari, battendo gli 11,41 miliardi di dollari previsti dagli analisti.