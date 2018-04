Andamento positivo per i listini europei. Debole Milano

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, ad eccezione di Piazza Affari, che mostra una seduta all'insegna della debolezza.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. L'viaggia sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%.Sulla parità lo, che rimane a quota 117 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,74%.registra una rialzo dello 0,67%,mostra un progresso dello 0,70% mentreresta incollata sui livelli della vigilia.In buona evidenza a Milano i comparti(+0,65%) e(+0,52%). Nel listino, i settori(-1,23%),(-1,19%) e(-1,19%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari,avanza dell'1,59%. Si è mossa in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,20%. Composta, che cresce di un modesto +0,95%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,80%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -2,05%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,60%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,56%. Scivola-0,71% dopo i risultati giudicati inferiori alle attese degli analisti Tra i(+6,46%),(+4,82%),(+4,17%) e(+2,41%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -1,89%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,70%.arretra dell'1,64%.