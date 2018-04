Carburanti, calano i consumi ma sale la spesa

(Teleborsa) -. Dopo una contrazione dell’1,1% in gennaio e dello 0,4% in febbraio, insi è verificata una, mentreIn parallelo, anche se lievemente. In gennaio la maggior spesa è stata dell’1,3%, in febbraio dell’1,4% e in marzo dello 0,1%, mentreI consumi calano e la spesa aumenta per la semplice ragione che. In particolare, secondo l’elaborazione del Centro Studi Promotor sui dati ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico, nel periodo gennaio-marzo ilcon unauto il cui prezzo, tra i due periodi, è salito da 1,398 euro a 1,432 euro con un incremento del 2,4%.Il bilancio economico dei primi tre mesi vede la. La cifra è(8,154 nel primo trimestre 2017), cioè da IVA e accise che affluiscono nelle casse dell’Erario, e da(4,794 nel primo trimestre 2017) che vanno