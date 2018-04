Tesoro, rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu

(Teleborsa) - Rendimenti in forte calo nell'asta di BTP e CCTeu in occasione della quale il Tesoro ha collocato titoli per oltre 9 miliardi di euro.Sulil rendimento si è attestato all'1,70%, in discesa di 14 punti base rispetto all'asta precedente. Collocati 3 miliardi di euro di titoli a fronte di una domanda di 4,15 miliardi di euro.Sul, di cui sono stati collocati titoli per 2,75 miliardi di euro a fronte di richieste per 3,74 miliardi, lo yield è calato allo 0,56% rispetto allo 0,68% dell'asta precedente.Sulsi è portato allo 0,23% rispetto al precedente 0,36%.