Utili e ricavi in calo per Sanofi

Sanofi

(Teleborsa) - Bilancio in calo per, subito punita in Borsa.Il colosso farmaceutico francese ha chiuso ilcon undi 1 miliardo di euro, in deciso peggioramento rispetto ai 5,7 miliardi messi a bilancio nello stesso periodo dell'anno precedente, quando il Gruppo aveva beneficiato della vendita della divisione Animal Health.sono invece scesi a 7,9 miliardi di euro rispetto ai precedenti 8,65 miliardi.Sanofi ha comunquedichiarando di attendersi unAnnunciato anche unReazione negativa del mercato: le azioni Sanofi stanno cedendo l'1,31% a Parigi.