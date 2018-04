Zona Euro, economisti tagliano le stime sull'inflazione

(Teleborsa) -sempre più ottimisti sull'economia dell'Eurozona ma non sull'inflazione.Il panel di esperti interpellati trimestralmente dalla Banca Centrale Europea ha infatti, mutando orientamento rispetto alla survey di inizio 2018 Nel dettaglio, ilè visto in crescita del 2,4% quest'anno, del 2% nel 2019 e dell'1,6% nel 2020. Si tratta di una revisione all'insù di 0,1 punti percentuali per il 2018 e il 2019 rispetto al sondaggio precedente. Riviste invece al ribasso le stime sul 2020, dal momento che in precedenza era stato indicato un PIL in crescita dell'1,7%.è confermata all'1,5% quest'anno e rivista al ribasso all'1,6% il prossimo (1,7% la stima precedente) e all'1,7% nel 2020 (1,8% nella precedente survey).La, infine, è indicata all'8,3% nel 2018 (dall'8,4% stimato nell'inchiesta di gennaio), confermata al 7,9% nel 2019 e rivista al ribasso dal 7,6% al 7,5% nel 2020.