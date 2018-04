Zona Euro, invariata la fiducia dei consumatori nel mese di aprile

(Teleborsa) -dell'economia di Eurolandia.Nel mese di, l'indice che misura il sentiment delle fiducia dei consumatori è risultatocome nel mese precedente (rivisto da 112,6)(112). Giù il sentiment nel complesso dell'Unione Europea, dove l'indice è sceso di 0,3 punti a 112,3, stabilizzandosi dopo tre scivolate consecutive.Il dato è reso noto la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea, che ha segnalato anche un lievea 1,34 punti, sceso di 0,10 punti da +1,44 del mese precedente (rivisto da +1,34%), risultando superiore alle attese degli analisti che erano per 1,27 punti.Per quanto riguarda le componenti dell', la fiducia deisale a +0,4 punti (da +0,1), come il clima nell'che si mostra in moderata crescita a 7,1 punti (da 7 punti). Peggioramento invece per ia 14,9 punti dai 15,9 del mese precedente (sotto il consensus a 15,8 punti), come scendono le(a 4,5 da 5,2 punti). Crolla a -0,7 punti il(dagli 0,7 del mese precedente).