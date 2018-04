Fincantieri, Vard riceve commessa da Prysmian per costruzione nave posacavi

Fincantieri

Prysmian

(Teleborsa) - Avvio in rialzo perche aviaggia in rialzo dello 0,54%. A dare una spinta al titolo la notizia cheLimited, controllata norvegese del Gruppo ha ricevuto un ordine da, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni,L'unità sarà specializzata in attività sottomarine avanzate, ed è destinata ad essere la più performante posacavi sul suo mercato di riferimento. Punti di forza saranno la capacità di ori e la possibilità di utilizzare caroselli rotanti di ultima generazione per alloggiare i cavi sott'acqua.. La posacavi sarà realizzata interamente dal network produttivo del gruppo Vard, compresi i sistemi principali e gli equipaggiamenti, con consegna prevista entro la fine del 2020. Con una lunghezza di 172 metri e una larghezza di 34, sarà in grado di ospitare 120 persone. Sarà progettata per eseguire complesse operazioni di installazione fornendo supporto attraverso una varietà di sistemi di interramento innovativi e a ridotto impatto ambientale, compresi aratri sottomarini ad alta performance e sistemi di posizionamento a elevata precisione.