Marathon Petroleum a nozze con Andeavor

(Teleborsa) - C'è fermento nel settore energetico americano sulla notizia dell'acquisizione dida parte di, che darà vita alSecondo i termini dell'accordo, Marathon sborserà 23,3 miliardi di dollari per Andeavor, o 152,27 dollari per ogni azione, con un premio di circa il 24% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì scorso (27 aprile 2018).Il matrimonio dovrebbe creare sinergie per 1 miliardo di dollari.A guidare il nuovo gruppo sarà l'Amministratore Delegato di Marathon,Brilla il titoloa Wall Street: +15% a 140,734 dollari. In rosso invece: -4,15%.