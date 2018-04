Wall Street parte di buon passo con trimestrali e M&A

Allergan

(Teleborsa) -A supportare il buonumore concorre ilche, assieme alla crescita dei consumi, segnala un'accelerazione dell'inflazione molto vicino al target fissato dalla Fed, dunque un segnale di surriscaldamento dell'economia. Fra poco in uscita il dato sul PMI di Chicago ed alle 16 quello sulle vendite in corso di abitazioni.Quanto alla Corporate America, sono state ben accolte una serie di trimestrali positive, come quelle diche ha anche rivisto al rialzo le stime sul 2018 , ma soprattutto sono state annunciate alcune interessanti operazioni di M&A, comee la mossa di Marathon Petroleum sulla rivale Andeavor.A New York, l'indiceavanza dello 0,55% a 24.445 punti ; sulla stessa linea lo, che arriva a 2.679,14 punti (+0,39%). Positivo il(+0,3%) ed il Nasdaq Composite (+0,29%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,52%),(+0,50%) e(+0,48%).Al top tra ic'è la grande distribuzione con(+3,72%) e(+1,48%). Bene anche(+1,35%) ed(+0,98%). La peggiore è, che apre le contrattazioni a -0,90%.Tra i(+2,89%),(+2,25%),(+1,92%) e(+1,64%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna -4,86%, e, che affonda del 2,67%.