Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,27%, mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.654,8 punti. Positivo il(+1,16%), come l'S&P 100 (0,3%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,88%),(-0,77%) e(-0,55%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,31%),(+2,32%),(+1,58%) e(+1,22%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,36%.Affonda, con un ribasso del 2,38%.scende dell'1,55%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%.Tra i(+4,77%),(+4,60%),(+3,31%) e(+3,04%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,36%.Crolla, con una flessione del 2,98%.Calo deciso per, che segna un -1,82%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,78%.