Eni si aggiudica blocco esplorativo East Ganal in Indonesia

Eni

(Teleborsa) -si rafforza in, nel bacino di, una delle aree più promettenti del Paese per quanto riguarda il potenziale di idrocarburi, nonché nel mercato del gas e del GNL in continua crescita nella regione Asia-Pacifico.Il colosso petrolifero si è aggiudicato con una quota di partecipazione del 100% il blocco esplorativo di, nelle acque profonde del bacino di Kutei, in Indonesia.East Ganal è un nuovo “gross split” PSC (Production Sharing Contract) che copre un’area in acque profonde di circa 5.100 chilometri quadrati confinante con i PSC operati da Eni di Muara Bakau e di East Sepinggan, nello stretto di Makassar, nell’offshore dell’East Kalimantan.Poco mosso il titolo del cane a sei zampe a Piazza Affari (+0,10%).