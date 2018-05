Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in vista della decisione di stasera del FOMC della Fed sui tassi d'interesse , anche se le previsioni sono per un nulla di fatto.Sotto osservazione anche la questionetra UE e USA, dopo la decisione di Trump di prorogare le trattative per un mese si attende la diffusione del PIL trimestrale italiano ed europeo , alle ore 11:00.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,19%. L'è sostanzialmente stabile su 1.309,9 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che guadagna lo 0,85%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a 118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,76%. Domani 3 maggio 2018 si riunirà la direzione del Pd per decidere su una possibile coalizione con il M5S nella formazione del nuovo Governo andamento cauto per+0,06%, piccolo passo in avanti per+0,33%, limature per-0,13%.(+1,82%),(+1,01%) e(+0,88%) in buona luce sul listino milanese.di Milano, troviamo(+2,32%),(+2,18%),(+1,06%) e(+1,00%) nel giorno dell'assemblea Tra i(+2,08%),(+2,02%),(+2,02%) e(+1,48%). Offerta-0,88%. Perdita per, che scambia con un -0,82%. Tentenna, che cede lo 0,79%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,71%.