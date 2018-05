Ambiente: con il "cappotto verde" case più fresche e bollette meno care

(Teleborsa) -possono portaree a innumerevolidelle abitazioni.Sono alcuni dei risultati delavanti nel Centro Ricerche Casaccia."Abbiamo realizzato unaposizionata a 50 cm dalla parete dell’edifico della Scuola delle Energie dove svolgiamo corsi di formazione. Successivamente abbiamo iniziato lo studio delle interazioni tra le coperture verdi, i flussi energetici, il microclima e il comfort interno, diversificando le specie vegetali", spiegadelOltre alper la singola abitazione, queste soluzioni presentano anche vantaggi per l’intero contesto urbano: tetti e pareti verdi, infatti, contribuiscono in modo considerevole alla, che durante l’estate può provocare un picco del carico elettrico tra il 3 e l’8% per ogni grado in più di temperatura.Inoltre, un minore uso della climatizzazione significacome CO2, metano, fluorurati e vapore acqueo.Destinare al verde tetti, terrazzi e pareti di singole abitazioni e condomini significa ancheI tetti e i terrazzi infatti rappresentano il 20% della superficie totale delle città e ricoprirli di vegetazione permetterebbe di assorbire fino al 50% di acqua piovana regolandone il deflusso nel sistema idrico della città - oltre a migliorare la qualità dell’aria, visto che 25 m2 di superficie vegetale generano ossigeno per una persona mentre 1 m2 elimina 0,2 kg di particolato in aria.