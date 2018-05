Cembre acquista tedesca Ikuma

Cembre

(Teleborsa) -si espande in Germania. Il produttore di di connettori elettrici e di utensili per la loro installazione. Quest'ultima, spiega Cembre in una nota,svolge esclusivamente l’attività di amministrazione e indirizzo di Ikuma KG, e la sua acquisizione è "ritenuta strumentale al fine di mantenere i benefici riconosciuti dalla normativa tedesca e legati a questa specifica struttura societaria".L’operazione è avvenuta mediantedi Ikuma KG e di Ikuma Verwaltungs, a fronte del pagamento contestuale di un corrispettivo in denaro riferibile all’Il contratto prevede inoltre un, per unIl mercato sembra aver apprezzato l'acquisizione: i titoli Cembre stanno guadagnando a Piazza Affari l'1,75% a 26,15 euro.