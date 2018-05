Confcommercio lancia l'allarme: la ripresa si sta sgonfiando

(Teleborsa) - Sono ancora tante le famiglie che "vedono nero" il proprio futuro, anche se è dall'estate del 2015 è aumentato l'ottimismo. Se l'epoca della crisi è certamente passata, sembra che attualmente stiamo assistendo ad uno "per colpa di una dinamica economica fragile, percepita anche dai cittadini, che peraltro attribuiscono alle spese obbligate la principale origine dei vincoli al proprio consumo. E' quanto emerge dall'"Speranze, timori, rancori: la ripresa difficile", presentato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Roma presso la sede nazionale della Confederazione.La lentezza della ripresa è certificata anche dai numeri. Secondo il responsabile dell'Ufficio Studi di Confcommercio,I problemi principali dell'Italia sono la, per il 37,5% degli intervistati, e la(29,1%). Nell'elenco, con il 13,3%, troviamo l', ed è significativo notare come – all'interno di questo aggregato – il 55,7% del campione ritenga della massima urgenza evitare l'aumento IVA contro il 31,7% che parla di riduzione dell'Irpef.A livello personale, il 37% degli intervistati indica come maggiore ingiustizia sociale l', oggi garantito solo a chi ha le conoscenze "giuste". Non a caso, se si va a guardare il complesso di ore effettivamente lavorate nel sistema economico, nel 2017 sono state il 6% in meno rispetto al 2007, una riduzione simile a quella del PIL reale. "Non è poco: mi pare – ha concluso Bella - che ciò giustifichi le preoccupazioni. Rimane molto da fare, visto che la ripresa si sta sgonfiando".