DowDuPont in calo a Wall Street nonostante i conti

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,77%.La società ha chiuso il primo trimestre con un utile per azione di 1,12 dollari, in crescita del 7%. Gli analisti stimavano un EPS di 1,10 dollari. I ricavi sono cresciuti a 21,5 miliardi.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 62,02 dollari USA con prima area di resistenza vista a 64,73. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 61,05.