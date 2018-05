In rosso la borsa di Wall Street

DowDuPont

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Federal Reserve ha mantenuto fermi i tassi di interessi lasciando aperta la porta a ulteriori rialzi del costo del denaro. E' molto probabile, a questo punto, che le strette monetarie si confermino più aggressive., sono già usciti: la bilancia commerciale di marzo , le nuove richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione , il costo del lavoro e della produttività nel primo trimestre. Attesi anche la revisione dei beni durevoli, gli ordini all'industria e l'indice non manifatturiero ISM di aprile.Continua nel frattempo la, con i conti di. Prima dell'avvio del mercato sono stati pubblicati i risultati trimestrali di, che ha chiuso il periodo in rosso ma sopra attese , e della matricolache ha annunciato un outlook debole Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,73%; sulla stessa linea, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 2.618,86 punti. In lieve ribasso il(-0,5%), come l'S&P 100 (-0,6%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,03%),(-0,99%) e(-0,92%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -1,90%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,34%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,19%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,95%),(+1,97%),(+0,88%) e(+0,84%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,82%.Pesante, che segna una discesa di ben -6,63 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 6,28%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,87%.