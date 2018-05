Monito UE all'Italia: sforzi strutturali pari a zero. MEF: conti in linea, apprezzati a primavera 2019

(Teleborsa) - L'Italia resta fanalino di coda d'Europa per la crescita, la più bassa dei 28 Paesi assieme a quella del Regno Unito. Per entrambi i Paesi il PIL 2018 crescerà dell'1,5%, per poi rallentare a +1,2% nel 2019. E' quanto rileva la Commissione Europea nelle previsioni economiche di primavera Gli sforzi strutturali fatti dall'Italia per il 2018 "sono pari a zero, questi sono fatti che emergono dalle nostre previsioni e possiamo anche trarne delle conclusioni in termini di sorveglianza dei conti, ma non è una lezione da trarre oggi, ne parleremo nel pacchetto di primavera" del 23 maggio. A dirlo è ilrispondendo a chi gli chiedeva se l'Italia avesse fatto lo sforzo dello 0,3% che la UE aveva chiesto al Governo."È opinione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che". Replica il MEF aggiungendo che "il deficit strutturale rimarrebbe invariato tra 2017 e 2018, secondo le stime della Commissione, mentre il Governo ha stimato una riduzione di un decimo di punto percentuale nel 2018, a partire da un saldo 2017 migliore delle stime precedenti".- ha detto l'UE nelle previsioni primaverili -l' incertezza politica "che è diventata più pronunciata e, se continuasse,".