Music Inside Rimini, countdown per l'inizio della terza edizione

Sony

(Teleborsa) - Il conto alla rovescia è iniziato, mancano solo tre giorni all'inizio della terza edizione di, organizzata nel quartiere espositivo romagnolo da). Da, protagonista assoluta sarà l'intera filiera merceologica musicale - b2b, il b2expert e il pubblico – declinata nelle quattro macro areeUn format 100% Made in Italy sempre più esclusivo, che unisce mercato professionale e spettacolo e diventato ormai un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale.Un calendario fitto di appuntamenti e di tante novità, grazie anche alla partnership con aziende leader di settore. Largo spazio al live, con 12 palchi organizzati da Live You Play, su cui si alterneranno band dal vivo per dare vita ogni giorno a 24 Live Show, 24 Demo di prodotto e 12 Virtual Check, per offrire al pubblico la possibilità di entrare in contatto con le apparecchiature e le novità in materia di tecnologia audio, video e luci con l’aiuto di specialisti.In una manifestazione di questo tipo non può mancare, inoltre, la. Per questo, grazie alla collaborazione con Doc Servizi, Claypaky e RM Multimedia, gli addetti ai lavori potranno partecipare a numerosi convegni, seminari e workshop in cui esponenti di spicco dei diversi settori metteranno a disposizione le loro conoscenze su alcuni temi caldi, quali per esempio le problematiche relative al presente e al futuro del diritto d’autore e al secondary ticketing.Tra le novità di quest'anno anche un’importanterealizzata daMusic nel padiglione dedicato a Music & Dj Producer, per offrire la possibilità ad aspiranti dj di far ascoltare le proprie demo ad una giuria che decreterà i 20 migliori e realizzerà una compilation distribuita alla fine dell’evento fieristico.