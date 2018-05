Spotify chiude il trimestre in perdita

Spotify

(Teleborsa) -, servizio musicale che offre lo streaming on demand di una selezione di brani.e ha mostrato come il Gruppo continui a perdere denaro. Da segnalare inoltre l', con colossi come Google eche stanno predisponendo i medesimi servizi offerti da Spotify.In linea con le previsioni il, che hanno toccato 75 milioni (75,1 milioni le previsioni). Aumentano ia 1,14 miliardi, dai 902 milioni del 2017, mostrandosi in linea con le attese del mercato.Delude le attese e preoccupa gli investitori la, che è stata di 169 milioni di euro, 1,01 euro ad azione invece dei 0,28 euro previsti dal mercato.dovuti agli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo che però condizionano gli utili., che dovrebbero attestarsi tra gli 1,1-1,3 miliardi di dollari, sotto il consensus posto a 1,29 miliardi.a New York, dopo la chiusura in rialzo di ieri,