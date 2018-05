Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Amplia la performance la borsa di Wall Street, anche se il report occupazionale degli Stati Uniti , relativo al mese di aprile, ha mostrato una. Tuttavia,, ai minimi dei 17 anni e mezzo, attestandosiIl, aumentate dello 0,1% contro il +0,2% del consensus, ha fornito impulso alle posizioni ribassiste sul dollaro, poi in rimonta. La debole crescita dei salari riduce le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche e alimenta le aspettative che la Federal Reserve mantenga un graduale percorso di politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilè in aumento dell'1,24%; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.659,26 punti. In netto miglioramento il(+1,51%), come l'S&P 100 (1,2%).(+1,69%),(+1,61%) e(+1,48%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+3,41%),(+2,75%),(+2,62%) e(+2,12%).Al top tra i, si posizionano(+6,15%),(+5,39%),(+4,64%) e(+4,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,64%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,11%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,72%.