COIMA RES, conti a due velocità nel primo trimestre

COIMA RES

(Teleborsa) - Viaggia tonico il titolo diche amostra una salita dello 0,72%.La società immobiliare quotata specializzata in investimenti e nella gestione di immobili commerciali in Italia ha approvato il resoconto intermedio al 31 marzo 2018 che si è chiuso con un utile netto in calo a 3,4 milioni di euro rispetto ai 7,5 milioni del primo trimestre 2017.pari a 8,8 milioni di euro hanno mostrato un aumento del 6,9% rispetto agli 8,3 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.Per quanto riguarda le prospettive, l'outlook rimane positivo nel settore uffici a Milano nel 2018, in particolare a Porta Nuova. Si prevedono canoni per uffici prime a Milano in aumento del 10,6% negli ultimi dodici mesi., Fondatore e Amministratore Delegato di COIMA RES, ha commentato: "La performance del nostro portafoglio è stata positiva nel primo trimestre del 2018, sostenuta sia dalla crescita dei canoni che dall'aumento del tasso di occupancy. Tale performance si è tradotta in risultati finanziari solidi per il trimestre. Le prospettive per il settore uffici a Milano rimangono positive per il 2018 ed oltre".