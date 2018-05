Denaro a Piazza Affari e nel resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Ferrari

Fiat Chrysle

Exor

Mediaset

TIM

Moncler

Maire Tecnimont

Anima Holding

SOL

EI Towers

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -, che terminanograzie all' andamento positivo di Wall Street La Borsa statunitense ha reagito bene al Job Report che ha confermato l', evidenziando però uned un rallentamento della crescita dei salari . Quest'ultimo dato potrebbe diminuire le pressioni inflazionistiche, spingendo la Federal Reserve ad adottare una politica monetaria meno aggressiva.Per quanto riguarda l'Eurozona, da segnalare il rallentamento del PMI composito , ulteriore conferma della perdita di slancio della congiuntura economica.Lieve calo dell', che scende a quota 1,194.Tra le commodities l'scende a 1.310,5 dollari l'oncia, il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza a 68,91 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a 124 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,78%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,02%. In luce, con un ampio progresso dello 0,86%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,26%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,12%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 26.624 punti. In denaro il(+0,75%), come il FTSE Italia Star (0,6%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,62 miliardi di euro, in calo del 16,30%, rispetto ai 3,13 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 268.344, rispetto ai 324.393 precedenti.Tra i 224 titoli trattati, 133 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 63 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 28 titoli.Tra lea grande capitalizzazione,vola con un +7,71% aggiornando nuovi massimi storici In evidenza anche, che mostra un fortissimo incremento del 3,24%, e+3,15%.Denaro sudopo le novità in, oggi tra le protagoniste di Piazza Affari in scia all' Assemblea che ha sancito la vittoria della linea sostenuta da Elliott I più forti ribassi, invece, si sono verificati sunonostante la marcata accelerazione dei ricavi del primo trimestre del FTSE MidCap,(+9,53%),(+5,49%),(+5,46%) e(+4,10%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,44%.