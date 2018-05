Mercati in ostaggio della cautela

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che distanzia i listini europei sui quali regna la cautela.Gli investitori guardano ai colloqui tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali e alstatunitense, vero market mover della settimana. Il mercato del lavoro ha " continuato a rafforzarsi ", ha spiegato la, nell'ultima riunione del 2 maggio, quando ha lasciato i tassi invariati tra l'1,5-1,75%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Seduta in frazionale ribasso per l'che lascia per ora, sul parterre lo 0,27%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (), che avanza a 68,78 dollari per barile.registra una plusvalenza dello 0,47%. Guadagno moderato perche avanza dello 0,42%.Senza spuntiche non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,50%. Sulla stessa linea, ilche avanza dello 0,49%.Tra idi Milano, in evidenza(+7,05%) che ha aggiornato nuovi massimi storici . In salita(+3,02%),(+2,22%) sostenuta da un report di Goldman Sachs . Segno più per(+1,59%)., invece, si abbattono suche continua la seduta con -1,01%. La compagnia ha annunciato i conti del primo trimestre che cede l'1,03% mentre è in corso l' assemblea dei soci che registra una flessione dello 0,65%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,53%.Tra i(+8,76%),(+3,24%),(+2,15%) e(+3,29%). I più forti ribassi, invece, si abbattono suche continua la seduta con -3,09%.