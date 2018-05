Rosso a Wall Street. Dollaro sbanda

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street, dopo che il report occupazionale degli Stati Uniti , relativo al mese di aprile, ha mostrato una. Tuttavia,, ai minimi dei 17 anni e mezzo, attestandosiIl, aumentate dello 0,1% contro il +0,2% del consensus, fornisce impulso alle posizioni ribassiste sul dollaro. La debole crescita dei salari riduce, infatti, le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche e alimenta le aspettative che la Federal Reserve mantenga un graduale percorso di politica monetaria.Sulle prime rilevazioni, ilsta lasciando sul parterre lo 0,49%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,45%, scambiando a 2.617,86 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,36%, come l'S&P 100 (-0,4%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,70%),(-0,65%) e(-0,57%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,32%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.Senza slancio, che negozia con un -0,06%.Calo deciso per, che segna un -1,13%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,06%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,24%),(+2,94%),(+1,60%) e(+1,50%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,85%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,94%.Affonda, con un ribasso del 2,24%.Crolla, con una flessione del 2,01%.