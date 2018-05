Wall Street chiude sugli scudi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Information Technology

Beni di consumo primario

Beni di consumo secondari

Apple

McDonald's

Walt Disney

Cisco Systems

Idexx Laboratories

The Kraft Heinz

Activision Blizzard

Qualcomm

Express Scripts

Dollar Tree

Expedia

(Teleborsa) - Chiusura in rialzo per il listino USA, con ilche sale dell'1,39%. Stessa intonazione per loche avanza dell'1,28% . Bene anche il(+1,89%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,97%),(+1,40%) e(+1,31%).Al top tra i(+3,92%),(+3,10%),(+2,39%) e(+1,94%).Tra i(+8,39%),(+5,57%),(+4,52%) e(+4,33%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,74%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%.